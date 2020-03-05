В Нигерии освободили захваченных пиратами грузинских моряков

Граждане Грузии, которые более двух недель находились в плену у пиратов, освобождены и в ближайшие дни вернутся домой, говорится в сообщении Агентства морского транспорта Грузии, передает Sputnik-Грузия.

Четверо грузинских моряков вместе с коллегами из других стран были захвачены в плен в ночь на 20 февраля. Пираты напали на танкер, плавающий под флагом Либерии, возле нигерийского порта Лагос.

Над вопросом освобождением граждан Грузии работали МИД Грузии и Агентство морского транспорта.

«Исходя из конфиденциальности вопроса и безопасности моряков, мы воздерживаемся от распространения деталей, но хотим отметить, что все стороны действовали координировано и с высоким профеccионализмом, что дало нам возможность получить результат в кратчайшие сроки», - говорится в сообщении агентства.