В Баку задержали уснувших в машине наркоманов

В столицы задержаны лица, употреблявшие наркотические средства. Как передает Report, случай был зафиксирован сегодня вечером в Сураханском районе.

В автомобиле, припаркованном перед маркетом Grand, спали два человека. Прохожие вызвали полицию.

Сотрудники пост-патрульной службы Управления полиции Сураханского района прибыли на место происшествия, задержали обоих и доставили их в отделение полиции.

В ходе обыска у водителя автомобиля обнаружили и изъяли 0,680 грамма героина.

Расследование показало, что задержанные уснули в автомобиле под воздействием наркотиков.

Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия в отношении пассажира автомобиля. Не исключается его причастность к кражам.

Ведется расследование.