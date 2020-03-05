В МВФ обеспокоились новым правительством в Украине
Переговоры Украины с Международным валютным фондом (МВФ) затягиваются в связи с отставкой правительства Алексея Гончарука, сообщает агентство Bloomberg.
По его данным, МВФ обеспокоен сменой власти в Украине. Отмечается, что бывшие премьер-министр Алексей Гончарук и генеральный прокурор Руслан Рябошапка симпатизировали европейской стороне.
Однако теперь инвесторы обеспокоены новым составом правительства и премьер-министром Денисом Шмыгалем. Как пишет агентство, опасения связаны с тем, что в политику вернется влияние олигархов.