Ливан объявил дефолт

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб заявил, что правительство приостановит выплату займов в размере $1,2 млрд, ознаменовав первый в истории страны, пострадавшей от кризиса, суверенный долг. Господин Диаб выступил с заявлением в телевизионном обращении к народу, сообщив, что страна будет стремиться реструктурировать свой долг. Еврооблигации на $1,2 млрд подлежат погашению в понедельник.

Дефолт открывает новую главу в ливанском кризисе и может иметь серьезные последствия для страны, он может привести к судебным искам со стороны кредиторов, передает AP. Национальная валюта потеряла до 60% своей стоимости по отношению к доллару на черном рынке, банки ввели жесткий контроль за движением капитала при снятии наличных и переводе денежных средств.

По словам премьера, долг Ливана достиг $90 млрд, или 170% ВВП, что делает его одним из самых больших в мире. Он добавил, что общий долг и проценты, которые Ливан должен был выплатить в 2020 году, составляют $4,6 млрд. «Долг Ливана больше, чем может выдержать страна»,— сказал Хасан Диаб.

По его словам, валютные резервы Ливана «достигли критической стадии», что заставило правительство приостановить выплату долга, чтобы оно могло продолжать обеспечивать народ основными товарами. «Решение приостановить платеж является единственным способом остановить истощение и защитить наши национальные интересы, одновременно запуская комплексную программу реформ»,— заявил премьер-министр Ливана.