Заболевшие коронавирусом на борту круизного лайнера Grand Princess выздоровели

"Первые 45 человек, которых мы отобрали для тестирования, — это те, кто сообщил о признаках заболевания во время плавания. Они в основном все выздоровели, но остаются изолированными в каютах", - сказал он в ходе телефонного брифинга.

По его словам, среди 21 человека, у которых был диагностирован коронавирус, люди разных национальностей. В частности, это двое пассажиров - граждан США. Среди членов команды он упомянул только граждан Филиппин, не став сообщать другие данные.