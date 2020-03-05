Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на официальной странице в Instagram сделала публикацию в связи с Международным женским днем.

«Дорогие женщины!

От всей души поздравляю вас с Международным женским днём!

Желаю вам крепкого здоровья, прекрасного настроения, много радостных, светлых и счастливых мгновений, успехов во всех ваших начинаниях! Пусть любовь близких и родных будет для вас неиссякаемым источником энергии! Пусть ваша нежность, доброта и мудрость будет надежным хранителем семейного очага и счастья!

Пусть Всевышний хранит вас и ваших родных! С любовью, Mehriban", - говорится в публикации.