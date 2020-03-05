Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ночь на воскресенье подписал декрет, который вводит ограничения на въезд и на выезд, а также на передвижение по территории Ломбардии и 14 провинций на фоне распространения коронавируса, об этом сообщается на сайте правительства страны, передает РИА Новости.

Декрет касается провинций, входящих в области Эмилия-Романья, Марке, Пьемонт, Венето (включая Венецию) – это значительная территория на севере страны и частично в ее центре.

Въезд и выезд из данных территорий будет возможен только в исключительных случаях, например, по медицинским показаниям.

Ограничения коснутся также работы различных учреждений: будут закрыты музеи, галереи и другие места для проведения культурных мероприятий.

По последним данным итальянских властей, общее число зараженных коронавирусом в Италии за сутки выросло на 1,2 тысячи - до 5,8 тысячи, жертвами инфекции стали 223 человека, при этом число смертельных исходов за сутки выросло на 36.