Леонид Швец, автор haqqin.az 11:47

На прошлой неделе «Супервторник» подтвердил свою репутацию решающего дня. Гонка среди претендентов от Демократической партии за право номинироваться кандидатом, который бросит вызов Трампу, по результатам голосования превратилась в битву двух персоналий: Джо Байдена и Берни Сандерса. Они взяли львиную часть голосов избирателей, далеко опередив остальных участников забега.

Первый и самый важный, пожалуй, итог: в большую игру, и очень убедительно, вернулся Джо Байден, который после провалов в первых штатах, где прошли праймериз, казалось, был близок к тому, чтобы утратить статус фаворита кампании. Но после убедительной победы в Южной Каролине его буквально в последний момент поддержали авторитетные представители Демократической партии. В понедельник о своей позиции заявил Терри Маколифф, возглавлявший Национальный комитет Демократической партии во время президентских кампаний Билла и Хиллари Клинтон. Чуть позже в тот же день за Байдена выступил Гарри Рейд, лидер демократов в сенате с 2004 по 2017 год. Потом озвучили свою поддержку Эми Клобушар, накануне остановившая свое участие в кампании, и Сьюзан Райс, бывшая советница Обамы по национальной безопасности. Заполировали картинку поддержки Байдена демократическим истеблишментом вышедшие из борьбы за номинацию Бето О’Рурк и, главное, Пит Буттиджич. Последние вышли на сцену в Далласе, где проводил свой митинг Джо Байден, и пообещали всячески помогать ему в его дальнейшей борьбе. Экс-вице-президент, расчувствовавшись, сказал, что Буттиджич напоминает ему его сына Бо, многообещающего политика, который умер от рака в 2015 году. Стоит добавить к этому заявление Хиллари Клинтон телеканалу ABC, что Берни Сандерс не лучшая кандидатура, поскольку главная задача праймериз – найти фигуру, которая побьет Дональда Трампа.

Очевидно, этой же позиции придерживается и Барак Обама, пользующийся в партии огромным влиянием, но он избегает пока открыто оглашать свою ставку и остается неким верховным арбитром. Этот статус может ему понадобиться, если на июльском съезде в Милуоки возникнет неоднозначная ситуация с номинацией. Тогда-то Обама и скажет свое слово. Дело в том, что Берни Сандерс считается в партии весьма условным демократом, да и сам себя называет социалистом. Он несет не традиционную демократическую повестку, а предлагает свою, значительно более радикальную. Возможно, партии и не помешало бы смысловое и кадровое обновление, но старые демократы боятся, что даже если Сандерсу удастся обыграть Трампа, то на выборах в Конгресс и Сенат эта победа сыграет против шансов получить большинство в обеих палатах, без чего пост президента-демократа сильно обесценивается. У умеренного Байдена тут перспектива намного лучше. Как бы то ни было, волна поддержки со стороны однопартийцев сыграла магическую роль. Из 14 штатов, где голосовали в Супервторник, Джо Байден победил в девяти, включая Техас, один из двух самых крупных штатов. Берни Сандерс сумел получить поддержку в Калифорнии, другом самом «жирном» призе праймериз по количеству делегатов, почти в два раза больше, чем в Техасе, но тут могло сыграть свою роль то обстоятельство, что почти половина избирателей голосовали в этом штате заранее, еще до момента «возрождения» Байдена. Тем не менееименно победа в Калифорнии не позволяет назвать результаты Супервторника провальными для Берни. На этот день сделал сверхдорогую ставку Майкл Блумберг и проиграл. При этом понятно, что его участие отняло часть голосов умеренных демократов, которые бы в ином случае перешли к Байдену. В Калифорнии или Колорадо, где победил Сандерс, нехватка этих 10-15 % сыграла решающую роль. Будучи человеком цифры, как говорят про миллиардера, он все взвесил и заявил о выходе из борьбы, а также, к вящей радости Байдена, призвал поддержать бывшего вице-президента. У «мини-Майка», как его обидно называет Трамп, свои счеты с нынешним главой Белого дома, и он не перестанет тратиться, чтобы нанести тому поражение.