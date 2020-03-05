Байден возвращается в большую игру... чтобы побить Трампа итоги с haqqin.az

Леонид Швец, автор haqqin.az

На прошлой неделе «Супервторник» подтвердил свою репутацию решающего дня. Гонка среди претендентов от Демократической партии за право номинироваться кандидатом, который бросит вызов Трампу, по результатам голосования превратилась в битву двух персоналий: Джо Байдена и Берни Сандерса. Они взяли львиную часть голосов избирателей, далеко опередив остальных участников забега.

демократы все же сделали ставку на Байдена

Первый и самый важный, пожалуй, итог: в большую игру, и очень убедительно, вернулся Джо Байден, который после провалов в первых штатах, где прошли праймериз, казалось, был близок к тому, чтобы утратить статус фаворита кампании. Но после убедительной победы в Южной Каролине его буквально в последний момент поддержали авторитетные представители Демократической партии. В понедельник о своей позиции заявил Терри Маколифф, возглавлявший Национальный комитет Демократической партии во время президентских кампаний Билла и Хиллари Клинтон. Чуть позже в тот же день за Байдена выступил Гарри Рейд, лидер демократов в сенате с 2004 по 2017 год. Потом озвучили свою поддержку Эми Клобушар, накануне остановившая свое участие в кампании, и Сьюзан Райс, бывшая советница Обамы по национальной безопасности. Заполировали картинку поддержки Байдена демократическим истеблишментом вышедшие из борьбы за номинацию Бето О’Рурк и, главное, Пит Буттиджич. Последние вышли на сцену в Далласе, где проводил свой митинг Джо Байден, и пообещали всячески помогать ему в его дальнейшей борьбе. Экс-вице-президент, расчувствовавшись, сказал, что Буттиджич напоминает ему его сына Бо, многообещающего политика, который умер от рака в 2015 году.

Стоит добавить к этому заявление Хиллари Клинтон телеканалу ABC, что Берни Сандерс не лучшая кандидатура, поскольку главная задача праймериз – найти фигуру, которая побьет Дональда Трампа.

Хиллари убеждена, что только Байден побьет Трампа

Очевидно, этой же позиции придерживается и Барак Обама, пользующийся в партии огромным влиянием, но он избегает пока открыто оглашать свою ставку и остается неким верховным арбитром. Этот статус может ему понадобиться, если на июльском съезде в Милуоки возникнет неоднозначная ситуация с номинацией. Тогда-то Обама и скажет свое слово.

Дело в том, что Берни Сандерс считается в партии весьма условным демократом, да и сам себя называет социалистом. Он несет не традиционную демократическую повестку, а предлагает свою, значительно более радикальную. Возможно, партии и не помешало бы смысловое и кадровое обновление, но старые демократы боятся, что даже если Сандерсу удастся обыграть Трампа, то на выборах в Конгресс и Сенат эта победа сыграет против шансов получить большинство в обеих палатах, без чего пост президента-демократа сильно обесценивается. У умеренного Байдена тут перспектива намного лучше.

Как бы то ни было, волна поддержки со стороны однопартийцев сыграла магическую роль. Из 14 штатов, где голосовали в Супервторник, Джо Байден победил в девяти, включая Техас, один из двух самых крупных штатов. Берни Сандерс сумел получить поддержку в Калифорнии, другом самом «жирном» призе праймериз по количеству делегатов, почти в два раза больше, чем в Техасе, но тут могло сыграть свою роль то обстоятельство, что почти половина избирателей голосовали в этом штате заранее, еще до момента «возрождения» Байдена. Тем не менееименно победа в Калифорнии не позволяет назвать результаты Супервторника провальными для Берни.

На этот день сделал сверхдорогую ставку Майкл Блумберг и проиграл. При этом понятно, что его участие отняло часть голосов умеренных демократов, которые бы в ином случае перешли к Байдену. В Калифорнии или Колорадо, где победил Сандерс, нехватка этих 10-15 % сыграла решающую роль. Будучи человеком цифры, как говорят про миллиардера, он все взвесил и заявил о выходе из борьбы, а также, к вящей радости Байдена, призвал поддержать бывшего вице-президента. У «мини-Майка», как его обидно называет Трамп, свои счеты с нынешним главой Белого дома, и он не перестанет тратиться, чтобы нанести тому поражение.

Обама, как верховный арбитр выжидает

Как Блумберг у Байдена, так и «левая» Элизабет Уоррен отнимала часть голосов у Сандерса. Еще осенью Уоррен смотрелась весьма убедительно и, казалось, у нее неплохие шансы побороться, но пока она ни разу не приблизилась к победному результату ни в одном штате. Больше того, даже в родном Массачусетсе оказалась лишь третьей, что особенно обидно и знаково.

Для Байдена сейчас во весь рост стала задача закрепить успех Супервторника и доказать, что он был не случаен. Пока в организационной и финансовой стороне кампании он сильно уступает Сандерсу. Но и у того просматриваются серьезные проблемы. Так, сенатор от Вермонта остается нежелательным выбором для большего числа афроамериканцев, делающих ставку на Байдена. Не очень прочна поддержка среди латинос, а в родном штате результат хоть и победный, но далеко не такой, как в 2016 году, когда Сандерс боролся за номинацию с Хиллари Клинтон: тогда Вермонт дал ему 85,5% голосов, а сейчас лишь 50%.

Уже 10 марта пройдет голосование еще в шести штатах, среди которых особенно интересен Мичиган с его 125 делегатами. Тогда-то и станет более-менее ясно, насколько прочно утвердились тенденции, проявившиеся в прошедший исторический вторник.

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