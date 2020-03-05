В Швейцарском банке обнаружили деньги сторонников Гитлера наш обзор
После Второй мировой войны стало известно, что многие нацистские преступники избежали наказания, переправившись в Латинскую Америку. Недавно в Аргентине были открыты архивные данные о 12 тысячах нацистов, которые скрылись там от правосудия. Более того, многие из них еще в 30-х годах прошлого века имели счета в банках Швейцарии.
По данным исследователей из Центра Симона Визенталя, их финансовые средства могут находиться там до сих пор.
Международное еврейское агентство со штаб-квартирой в Лос-Анджелесе занимается, кроме сохранения памяти о жертвах Холокоста, и преследованием нацистских преступников, которые избежали суда.
В последнее время Центр обратился в банк Credit Swiss с просьбой идентифицировать неактивные банковские счета, которые в прошлом принадлежали нацистам, сообщает польское издание Wprost.
„Мы считаем, что на этих счетах находятся деньги, украденные у еврейских жертв” - цитирует еженедельник представителей центра.
Компания BBC напоминает, что после принятия в Германии в 1935 году антисемитских законов, началась массовая экспроприация еврейского имущества, которая в 1940-х годах еще более усилилась в годы Холокоста. По мнению исследователей часть имущества попала на счета гитлеровских функционеров в швейцарских банках.
В 1930-1938 годах в Аргентине правил военный пронацистский режим во главе с Хосе Феликсом Урибуру, прозванного «фон Пепе», и его наследником Аугустином Педро Хусто.
В то время появились списки нацистских чиновников, владеющих имуществом и временно проживающих в Аргентине.
В 1938 году документы были переняты специальной комиссией, созданной антинацистским правительством президента Роберта Ортиса. Тогда же власти совершили налет на нацистскую организацию Union Alemania de Gremios. Казалось бы, вот-вот и закон восторжествует.
Но в 1943 году вновь случился военный переворот, и к власти снова пришли пронацистские силы, и документы расследования комиссии были сожжены.
Но, как говорил классик, — рукописи не горят. Недавно оригиналы документов с 12 тысячами имен и фамилий нашел аргентинский следователь Педро Филипуцци.
Центр Сиона Визенталя утверждает, что в этой находке есть данные о многих нацистах, которые «внесли деньги на один или несколько банковских счетов в Schweizerische Kreditanstalt, который потом превратился в банк Credit Swiss».
В связи с этим организация обратилась к вице-президенту банка Кристиану Кюнгу с просьбой об обнародовании этих данных и координатов счетов, а также получить доступ к архивам.
Эти действия Центра Симона Визенталя привлекли внимание прессы. В сообщении для агентства AFP банк напоминает, что в 1997-1999 годах уже сотрудничал с центром в так называемом «деле Фолькера», целью которого было обнаружение швейцарских счетов, принадлежавших бывшим нацистам и содержавших средства, украденные ими у жертв Холокоста.
Тем не менее в сообщении банк заверил, что обратит внимание на это вновь.
Аргентина дала убежище нацистам не только во времена Третьего рейха. Уже после разгрома нацистской Германии в Латинской Америке нашли для себя спокойную гавань убийцы, среди них Адольф Эйхман, один из главных творцов Холокоста. Как известно, он был похищен израильской спецслужбой, судим и казнен. Но тысячи его подельников благополучно дожили до старости и кончили свои дни в кругу семьи. С каждым годом бывших нацистов становится меньше. Но деньги, награбленные ими у евреев в годы Холокоста, пока еще не возвращены наследникам жертв. А значит, справедливость не восстановлена.