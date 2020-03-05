После Второй мировой войны стало известно, что многие нацистские преступники избежали наказания, переправившись в Латинскую Америку. Недавно в Аргентине были открыты архивные данные о 12 тысячах нацистов, которые скрылись там от правосудия. Более того, многие из них еще в 30-х годах прошлого века имели счета в банках Швейцарии.

По данным исследователей из Центра Симона Визенталя, их финансовые средства могут находиться там до сих пор.

Международное еврейское агентство со штаб-квартирой в Лос-Анджелесе занимается, кроме сохранения памяти о жертвах Холокоста, и преследованием нацистских преступников, которые избежали суда.

В последнее время Центр обратился в банк Credit Swiss с просьбой идентифицировать неактивные банковские счета, которые в прошлом принадлежали нацистам, сообщает польское издание Wprost.

„Мы считаем, что на этих счетах находятся деньги, украденные у еврейских жертв” - цитирует еженедельник представителей центра.

Компания BBC напоминает, что после принятия в Германии в 1935 году антисемитских законов, началась массовая экспроприация еврейского имущества, которая в 1940-х годах еще более усилилась в годы Холокоста. По мнению исследователей часть имущества попала на счета гитлеровских функционеров в швейцарских банках.

В 1930-1938 годах в Аргентине правил военный пронацистский режим во главе с Хосе Феликсом Урибуру, прозванного «фон Пепе», и его наследником Аугустином Педро Хусто.

В то время появились списки нацистских чиновников, владеющих имуществом и временно проживающих в Аргентине.