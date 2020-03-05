Владимир Решетов, спецкор в странах Балтии и Польши 12:21

Опасная болезнь продолжает шагать по миру. Еще недавно мы сообщали о первых 3 зараженных в Эстонии, но уже сегодня известно 10 случаев заражения в этой стране. Стало известно о первых подобных случаях в Литве и Латвии. Правда, в Латвии заболевшую женщину с ребенком через несколько дней выпустили из больничного изолятора домой, а других случаев пока не зафиксировано. Впрочем, в Литве приняты меры профилактического свойства. Здесь в крупных городах — Вильнюсе и Каунасе действует карантин, власти рекомендуют не посещать массовые мероприятия в закрытых помещениях, воздерживаться от регулярных походов в супермаркеты.

А в эти выходные в Вильнюсе проходит традиционный праздник Казюкаса, или святого Казимира. Это массовое мероприятие проводится аж с 1604 года, которое начиналось, как религиозная процессия, а позже переросло в народный праздник и ярмарку. Несмотря на предостережения, нынешний Казюкас снова собрал тысячи людей. Но все же некоторые мероприятия в закрытых помещениях были отменены. Тем не менее в Старом городе и на прилегающих улицах центральной его части заблаговременно были смонтированы торговые домики, прилавки, второй день подряд звучит народная музыка. Здесь продаются изделия народных мастеров, разливается мед и горячее вино, аппетитно пахнет горячей едой национальной кухни, мясными и рыбными изделиями. Два дня гуляет Вильнюс, его жители, а также многочисленные гости со всей Литвы и из-за границы. Свою продукцию представляют 1500 ремесленников и фермеров из Литвы и из-за рубежа, в том числе из Латвии. Несмотря на нависшую угрозу коронавируса, продавцы и покупатели здесь говорят, что его не боятся. Продавцам власти города настоятельно рекомендовали тщательно заботиться о дезинфекции, используя гигиенические салфетки и дезинфекторы. Организаторы ярмарки предложили людям пожилого возраста и имеющих хронические заболевания в этом году не приходить на праздник. Впервые ярмарка пройдет без использования одноразовых пластиковых стаканчиков. Кому-то покажется, что это пир во время чумы. Но все не так. Балтийская ментальность литовцев, латышей и эстонцев позволяет и в такой непростой ситуации сохранять в целом спокойствие и хладнокровие. Кстати, в Риге проверены на коронавирус уже более 200 человек, и новых случаев заражения пока не обнаружено. Здесь до сих пор не отменялись концерты и спектакли. Вчера в Ригу прилетел для выступления в большом зале-арене известный казахский певец Димаш, который вышел к поклонникам в аэропорту в маске и темных очках.

В соседней Польше пока что известно о 5 случаях заражения коронавирусом. Один из недавно выявленных пациентов с таким диагнозом прилетел из Великобритании рейсом лоукостера Ryanair. Это 26-летний мужчина из Вроцлава, и состояние его здоровья пока что оценивается как хорошее. Как и в случаях заражения в самолетах латвийской авиакомпании, все говорит о том, что заразиться в условиях замкнутого пространства самолета вирусом, который передается воздушно-капельным путем — легко. Так же и в автобусе, и в поезде. Сейчас, как коллеги в Риге и в Таллинне, польские медики устанавливают всех, кто путешествовал с зараженным. Известны номера билетов и имена всех, и санитарная инспекция Польши предпринимает меры для предотвращения распространения инфекции. Но специалисты считают, что новые случаи заражений вскоре будут известны. Недавно в центре Варшавы был экстренно задержан скоростной поезд линии Колобжег — Краков (поезд, пересекающий всю страну с севера на юг), один из пассажиров которого забил тревогу: у его соседа были приступы кашля. Состав был остановлен, из него никого не выпускали и никого не впускали внутрь. В конце концов, после проверки подозреваемого в наличии вируса, поезд выехал из Варшавы по маршруту, но со значительным опозданием.