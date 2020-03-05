Азербайджан завоевал три медали на AGF Junior Trophy обновлено 14:14
В Баку на Национальной гимнастической арене завершился международный турнир по спортивной гимнастике.
Азербайджан завоевал три медали. Две серебряные награды в активе Мансума Сафарова, удачно выступившего в вольных упражнениях и на кольцах. Бронза у сборной Азербайджана в командном первенстве.
В трех оставшихся финалах сегодняшнего дня азербайджанские гимнасты показали следующие результаты:
опорный прыжок – Мансум Сафаров, 4-е место; Рамин Дамиров, 5-е;
параллельные брусья – Расул Ахмедзаде, 4-е; Рамин Дамиров, 7-е;
перекладина – Мансум Сафаров, 4-е; Расул Ахмедзаде, 5-е.
* * * 13:04
В финале на кольцах вновь отличился Мансум Сафаров. Он и здесь занял 2-е место.
В активе Мансума 12,550 балла. Золото выиграл украинец Владимир Костюк (13,000). В этом же виде Рамин Дамиров (12,250) занял 6-е место.
В финале на коне Расул Ахмедзаде расположился на 8-й строчке.
* * * 12:36
Сегодня в Баку на Национальной гимнастической арене проходят финалы международного турнира AGF Junior Trophy.
В финале вольных упражнений Мансум Сафаров набрал 13,150 балла и занял 2-е место, пропустив вперед лишь украинца Ивана Севрюка. Анар Гасанов (11,950) занял в этом финале 8-е место.
Азербайджанские гимнасты выступят сегодня еще в пяти финалах.
Напомним, что вчера Азербайджан занял 3-е место в командном первенстве после Украины и Тайваня.