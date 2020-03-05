В Баку на Национальной гимнастической арене завершился международный турнир по спортивной гимнастике.

Азербайджан завоевал три медали. Две серебряные награды в активе Мансума Сафарова, удачно выступившего в вольных упражнениях и на кольцах. Бронза у сборной Азербайджана в командном первенстве.

В трех оставшихся финалах сегодняшнего дня азербайджанские гимнасты показали следующие результаты:

опорный прыжок – Мансум Сафаров, 4-е место; Рамин Дамиров, 5-е;

параллельные брусья – Расул Ахмедзаде, 4-е; Рамин Дамиров, 7-е;

перекладина – Мансум Сафаров, 4-е; Расул Ахмедзаде, 5-е.

* * * 13:04

В финале на кольцах вновь отличился Мансум Сафаров. Он и здесь занял 2-е место.

В активе Мансума 12,550 балла. Золото выиграл украинец Владимир Костюк (13,000). В этом же виде Рамин Дамиров (12,250) занял 6-е место.

В финале на коне Расул Ахмедзаде расположился на 8-й строчке.

* * * 12:36

Сегодня в Баку на Национальной гимнастической арене проходят финалы международного турнира AGF Junior Trophy.