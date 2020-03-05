AtaBank кинул и Колоса на 300 тысяч долларов наши подробности
Как ни хочется отвлечься от поднадоевших уже проблем ООО AtaBank, но в редакцию поступают все новые сведения, которые не позволяют это делать. Мы уже перестали заострять внимание на отдельных жалобах вкладчиков этого банка - граждан Азербайджана. Причина – их много, а суть одна. Но вот поступила к нам жалоба и от гражданина Беларуси Константина Коласа. Проблемы у белорусского гражданина те же, что и у тысяч его азербайджанских соратников-вкладчиков AtaBank, только масштабы, может, шире. Но обо всем по порядку.
В октябре прошлого года белорусский вкладчик был вынужден заключить (пролонгировать) два договора с банком, потому что никак не мог получить свои деньги. За долгий период своих мытарств с ООО AtaBank Колас прекрасно изучил азербайджанские законы и банковские правила. Прекрасно зная, что в соответствии со статьей 947.2 Гражданского кодекса банковский вклад должен быть возвращен в течение пяти дней, здесь он столкнулся с совсем другой картиной – наш банк не выдает ни маната. А договора заключил, чтобы хоть как-то сберечь вновь оформленные вклады на сумму 268 тыс. долларов и 126 тыс. манатов. А взяться его за перо заставило последнее заявление руководства Центробанка Азербайджана по этому банку.
Если банк не выполняет свои обязательства, согласно статье 62.2 закона «О банках», один или несколько кредиторов могут обратиться с ходатайством в Центробанк, который должен его рассмотреть в течение 5 календарных дней. И при установлении факта неисполнения банком своих обязательств принимает решение об обращении в суд с заявлением об аннулировании банковской лицензии и начале процедуры банкротства. Вот и попросил Колас в своем обращении в Центробанк принять меры для возбуждения дела о банкротстве или предоставить ему обоснованный отказ.
Тут следует подчеркнуть: haqqin.az уже достаточно подробно отмечал, что у Центробанка в этом случае могут быть всего два решения. В первом случае, если AtaBank столкнулся лишь с кратковременной неплатежеспособностью и дефицитом ликвидности, в соответствии со статьей 49 закона о Центробанке должен предоставить банку кредит в качестве кредитора последней инстанции для погашения долгов. В противном случае банк является банкротом, а несвоевременное признание этого факта может вызвать проблемы для кредиторов.
А затягивание этого процесса уже приводит к серьезным нарушениям. Так, по непонятным причинам требования некоторых кредиторов, как отмечает жалобщик, оплачиваются банком, по крайней мере частично. Остальные же вообще ничего не могут получить. С другой стороны, защищенные или застрахованные сегодня вклады в скором времени могут перейти в статус полностью или частично незащищенных. Дело в том, что 4 марта истекает срок действия Закона «О полном страховании вкладов», возможны и другие причины.
И вот автор жалобы задает Центробанку вопрос: неужели ликвидатор возьмет на себя ответственность за все эти негативные последствия и ущерб, который понесут многочисленные кредиторы. И еще раз напоминает: до 4 марта остается чуть более полумесяца. Сегодня его вклады, общая сумма которых составляет около 300 тыс. долларов, полностью защищены и застрахованы. А если банковская лицензия AtaBank будет аннулирована после указанного срока, эти вклады окажутся незастрахованными. И просит он регулятора поторопиться со своим решением.
Правда, глава Центробанка Эльман Рустамов ранее обещал объявить решение о судьбе банка до этого срока. Но переживания вкладчиков понять нетрудно. Каждый день ожидания для них – тяжелая мука. Даже когда сумма вкладов значительно меньше. А тут – целое состояние. Иностранный гражданин доверил свое состояние азербайджанскому банку. И нельзя допускать, чтобы он об этом пожалел. Мы не можем допускать, чтобы из-за одного несерьезного банка пострадал имидж всего банковского сектора страны, которая с трудом встает на ноги после перенесенного кризиса.