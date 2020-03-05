В октябре прошлого года белорусский вкладчик был вынужден заключить (пролонгировать) два договора с банком, потому что никак не мог получить свои деньги. За долгий период своих мытарств с ООО AtaBank Колас прекрасно изучил азербайджанские законы и банковские правила. Прекрасно зная, что в соответствии со статьей 947.2 Гражданского кодекса банковский вклад должен быть возвращен в течение пяти дней, здесь он столкнулся с совсем другой картиной – наш банк не выдает ни маната. А договора заключил, чтобы хоть как-то сберечь вновь оформленные вклады на сумму 268 тыс. долларов и 126 тыс. манатов. А взяться его за перо заставило последнее заявление руководства Центробанка Азербайджана по этому банку.

Как ни хочется отвлечься от поднадоевших уже проблем ООО AtaBank, но в редакцию поступают все новые сведения, которые не позволяют это делать. Мы уже перестали заострять внимание на отдельных жалобах вкладчиков этого банка - граждан Азербайджана. Причина – их много, а суть одна. Но вот поступила к нам жалоба и от гражданина Беларуси Константина Коласа. Проблемы у белорусского гражданина те же, что и у тысяч его азербайджанских соратников-вкладчиков AtaBank, только масштабы, может, шире. Но обо всем по порядку.

Если банк не выполняет свои обязательства, согласно статье 62.2 закона «О банках», один или несколько кредиторов могут обратиться с ходатайством в Центробанк, который должен его рассмотреть в течение 5 календарных дней. И при установлении факта неисполнения банком своих обязательств принимает решение об обращении в суд с заявлением об аннулировании банковской лицензии и начале процедуры банкротства. Вот и попросил Колас в своем обращении в Центробанк принять меры для возбуждения дела о банкротстве или предоставить ему обоснованный отказ.

Тут следует подчеркнуть: haqqin.az уже достаточно подробно отмечал, что у Центробанка в этом случае могут быть всего два решения. В первом случае, если AtaBank столкнулся лишь с кратковременной неплатежеспособностью и дефицитом ликвидности, в соответствии со статьей 49 закона о Центробанке должен предоставить банку кредит в качестве кредитора последней инстанции для погашения долгов. В противном случае банк является банкротом, а несвоевременное признание этого факта может вызвать проблемы для кредиторов.

А затягивание этого процесса уже приводит к серьезным нарушениям. Так, по непонятным причинам требования некоторых кредиторов, как отмечает жалобщик, оплачиваются банком, по крайней мере частично. Остальные же вообще ничего не могут получить. С другой стороны, защищенные или застрахованные сегодня вклады в скором времени могут перейти в статус полностью или частично незащищенных. Дело в том, что 4 марта истекает срок действия Закона «О полном страховании вкладов», возможны и другие причины.

И вот автор жалобы задает Центробанку вопрос: неужели ликвидатор возьмет на себя ответственность за все эти негативные последствия и ущерб, который понесут многочисленные кредиторы. И еще раз напоминает: до 4 марта остается чуть более полумесяца. Сегодня его вклады, общая сумма которых составляет около 300 тыс. долларов, полностью защищены и застрахованы. А если банковская лицензия AtaBank будет аннулирована после указанного срока, эти вклады окажутся незастрахованными. И просит он регулятора поторопиться со своим решением.

Правда, глава Центробанка Эльман Рустамов ранее обещал объявить решение о судьбе банка до этого срока. Но переживания вкладчиков понять нетрудно. Каждый день ожидания для них – тяжелая мука. Даже когда сумма вкладов значительно меньше. А тут – целое состояние. Иностранный гражданин доверил свое состояние азербайджанскому банку. И нельзя допускать, чтобы он об этом пожалел. Мы не можем допускать, чтобы из-за одного несерьезного банка пострадал имидж всего банковского сектора страны, которая с трудом встает на ноги после перенесенного кризиса.