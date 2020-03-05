Кочаряну стало плохо в тюрьме и его отвезли в больницу

Второй президент Армении Роберт Кочарян поздним вечером 7 марта по причине резких перепадов давления крови и ухудшения состояния здоровья был госпитализирован в медицинский центр «Наири». Об этом Новости Армении сообщили в офисе второго президента Армении.

По результатам все еще проводящегося обследования будет принято решение о характере дальнейшего лечения.

Руководитель офиса Роберта Кочаряна сообщил агентству, что сейчас самочувствие второго президента Армении улучшилось.