В Китае впервые не выявили новых случаев коронавируса вне Хубэя

Впервые с начала эпидемии нового типа коронавируса на территории материкового Китая за исключением провинции Хубэй за сутки не было зарегистрировано новых случаев заражения. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил в воскресенье официальный представитель государственного комитета по вопросам здравоохранения Ми Фэн.

За последние сутки в Китае было зарегистрировано 44 новых случая заражения COVID-2019, из них 41 случай был выявлен в провинции Хубэй, еще три были ввозными из других стран (2 – в Пекине, 1 – в провинции Ганьсу).

"За пределами провинции Хубэй в других регионах было зарегистрировано три случая заболевания, все они ввозные из-за границы. Впервые на самой территории Китая не выявлено новых случаев заражения", - сказал Ми Фэн.

Число подтвержденных случаев коронавируса достигло 80 695, из них 3097 человек скончались, 57 065 вылечились и были выписаны из больниц, в настоящее время в больницах остаются еще более 20,5 тысяч человек.