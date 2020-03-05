Азербайджанский футболист Руфат Дадашов, переехавший не так давно из Германии в американский клуб «Феникс Райзинг», сделал хет-трик в стартовом матче чемпионата USL.

USL (United Soccer League) является второй по уровню лигой в Северной Америке после MLS (Major League Soccer), объединяющей клубы США и Канады.

«Феникс Райзинг», за который выступает Руфат, в 1-м туре играл с «Портленд Тимберс 2» и победил со счетом 6:1. Дадашов забивал на 13-й, 24-й и 65-й минутах.

Первый гол был забит на добивании после штрафного удара, отбитого голкипером. В эпизоде со вторым голом Руфат здорово замкнул прострел с правого края. Примерно так же он забил и третий гол, сделав счет 3:1.