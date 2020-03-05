В Саудовской Аравии выросло число зараженных коронавирусом
Число случаев заражения коронавирусом в Саудовской Аравии увеличилось до 11, говорится в заявлении министерства здравоохранения королевства.
"Министерство здравоохранения сообщает, что зафиксированы четыре новых случаев заражения новым коронавирусом (COVID-19) - у трех гражданок и у одного гражданина", - сообщило министерство в Twitter.
Согласно заявлению министерства, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Саудовской Аравии возросло до 11.