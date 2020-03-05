В Саудовской Аравии выросло число зараженных коронавирусом

Число случаев заражения коронавирусом в Саудовской Аравии увеличилось до 11, говорится в заявлении министерства здравоохранения королевства.

"Министерство здравоохранения сообщает, что зафиксированы четыре новых случаев заражения новым коронавирусом (COVID-19) - у трех гражданок и у одного гражданина", - сообщило министерство в Twitter.

Согласно заявлению министерства, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Саудовской Аравии возросло до 11.

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