Синоптики о погоде на завтра: облачно и сухо

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщили haqqin.az в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Ночью и утром в некоторых местах будет туман. Прогнозируется южный ветер.