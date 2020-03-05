В Иране за сутки из-за коронавируса умерли 49 человек

Почти 50 человек, зараженных коронавирусом, скончались за сутки в Иране, это наибольший показатель жертв с 19 февраля, всего погибли 194 человека, сообщил официальный представитель Минздрава страны Киануш Джаханпур.

В эфире телеканала IRINN представитель Минздрава обнародовал новые данные по коронавирусу в стране, сообщив, что в последние два дня наблюдается "относительное снижение" случаев заражения коронавирусом.

По его словам, за сутки было зафиксировано 743 новых случая, с учетом этих данных общее число заражений составило 6566, при этом 2134 человека выздоровели.

"За сутки мы получили сообщения о 49 смертельных случаях, к данному моменту по меньшей мере всего погибли 194 наших соотечественников", - сообщил Джаханпур.