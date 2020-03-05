Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 15:35

Судя по всему, мир ждет очередная крупная волна беженцев. На этот раз из Сирии. Ну а заодно из других неблагополучных стран, вроде Ливии, Афганистана, Сомали. Надежда на то, что война в Сирии магическим образом закончится, рассыпалась в пыль: стороны зашли так далеко, что точку невозврата можно считать пройденной. Подтверждением тому стали переговоры между Эрдоганом и Путиным в Москве. Какие-то договоренности на них были, конечно, достигнуты, но это, скорее, чтобы встреча президентов не была совсем уж бессмысленной. Договорились приостановить конфликт «на нынешних позициях» - Дамаск оставляет за собой отвоеванные территории, а турки, если все пойдет по плану, сохранят то, что есть.

Но вот пойдет ли все по замыслу, весьма эфемерному и вряд ли искреннему, Эрдогана и Путина? Даже если формально будет соблюдаться перемирие, более или менее нормальная жизнь в Идлибе все равно не настанет. Стало быть, беженцы будут либо толпами, либо небольшими группами прорываться в Турцию. Ведь кров в Идлибе уже потеряли около миллиона человек, которые жили на территориях, подконтрольных Асаду. Ну а то, что миллионы беженцев Анкаре приютить уже негде, да и они давно уже стали, мягко говоря, незваными гости, понятно всем. Так что власти Турции теперь будут стараться любыми путями от новых беженцев отделываться. И у кого повернется язык упрекнуть за это Анкару? Турция не обязана держать на своей территории 3,5 млн изгнанников, а в перспективе еще столько же. Платит за это Евросоюз или нет – другая тема. Не все на свете измеряется деньгами: беженцы – это не какие-нибудь домашние животные, которых достаточно просто кормить, и они будут сидеть в клетке. Беженцы не сидят взаперти в своих лагерях, а передвигаются по стране, создавая проблемы, которые деньгами не измерить. В первую очередь, само собой, под ударом окажется Европа, но в итоге армия беженцев - неприкаянных, никому не нужных, от которых все пытаются избавиться – может создать проблемы кому угодно. Например, странам, которые граничат с Турцией. И это не только Греция. Кто-то, наверное, полагает, что Грузия и Азербайджан – не очень подходящие для беженцев страны – и уровень жизни ниже, чем в Европе, и отношение к непрошенным гостям наверняка окажется менее политкорректным и толерантным. Но после идлибского ада любое место, где не бомбят круглые сутки, может показать раем. Так вот, если хотя бы малая часть из этих миллионов решит попытать счастья на Южном Кавказе – то нас ждут проблемы. Очень большое проблемы. В Европе сейчас этой угрозой озаботились, но, похоже, полного ее масштаба до конца не осознают. Если учесть, что ни ЕС, ни НАТО ни на грамм не активизировались в процессе решения идлбиской проблемы, то очевидно, что там надеются, что всё же как-нибудь рассосется. А ведь Турция уже показала Европе, как может быть, устроив ей на днях совсем маленький, мини-армагеддончик: к границам Греции Анкара пропустила всего каких-то 10000 из 3,5 млн человек. Капля в море, просто предупреждение европейцам: если Идлиб падет, то вы столкнетесь с проблемой, масштабы которой даже представить себе не можете.

Впрочем, предупреждение пока осталось неуслышанным или, скорее, недослышанным. Европа никак не реагирует на ситуацию в Сирии, не пытается использовать свои все еще огромные возможности для давления на Москву с целью вынудить ее перестать (то ли целенаправленно, то ли по ходу дела) гнать сирийских беженцев в Турцию, а значит - и в Европу. Сказывается в этом всё – и традиционное нежелание европейцев ломать голову над чужими проблемами, и давние обиды на некоторых соседей, вроде тех, что у Греции, бизнес-интересы и дружба с Россией, которые она не хочет терять из-за каких-то там сирийцев. Европейские политики пока не понимают, что сегодня их спокойствие напрямую зависит от того, чем закончится драма в Идлибе – если эту сирийскую провинцию все же додавят, то у Турции не будет ни одного мотива сдерживать поток беженцев. На сегодня в Европе сформировался некий консенсус – беженцев не принимать. Если всего несколько лет назад по этому поводу были различные мнения, в том числе и на уровне лидеров государств, то сегодня все вопросы сняты – дополнительные миллионы ртов европейцам не нужны. И тут их, пожалуй, упрекнуть тоже сложно. Вообще складывается ситуация, когда все по-своему правы. Анкаре совсем уж обременительно брать на себя ответственность за беженцев, которые к ней не имеют никакого отношения. А европейцы на самом деле уже не справляются с таким количеством мигрантов и беженцев, и ситуация зашла так далеко, что ультраправые по воле народа оказываются в парламентах. Но по-своему правы и несчастные сирийцы, которым просто некуда деваться и которые рассчитывают на гуманность цивилизованных народов. На родине им места нет, в Турции им не рады, сесть на корабли и отправиться на необитаемый остров они не могут - в наше время даже самый необитаемый из всех островов кому-то принадлежит, и стоит к нему кому-то пришвартоваться, тут же появится пограничный катер. Единственная сторона, которая может, проявив добрую волю снять угрозу, - Россия. Стоит ей только вернуть Идлиб в прежнее состояние. Но не похоже, что в намерения Москвы это не входит. Сегодня европейцы надеются на вооруженные силы, которые выставлены на турецко-греческой границе. Но это действенно, пока там 4000 беженцев. А представьте - подошли сотни тысяч. Что станут с ними делать? Слезоточивым газом травить? Людей, прошедших через режим Асада и российские ковровые бомбардировки, пугать слезоточивым газом, которого не боятся даже 18-летние студенты на тбилисских улицах, – не очень эффективно... Будут стрелять из автоматов? Даже если оставить в стороне моральные соображения, положительный результат возможен, пока границу пытаются перейти 4000 человек. А если будет их 400 000? Что тогда? Попробуем нагнетать до упора – что будет, если обезумевшие мужчины из этой отчаявшейся толпы, многие из которых несколько лет воевали, смогут обезоружить хотя бы двух-трех греческих солдат? Или совсем плохой сценарий – если хотя бы у небольшого числа беженцев будет с собой оружие? Сценарий, конечно, совсем уж апокалиптический и крайний, но кто скажет, что это невозможно? Десятки тысяч боевиков, воевавших восемь лет и оказавшихся без крыши над головой… Кто знает, на что они способны?