Губернатор итальянской провинции заразился коронавирусом
Коронавирус нового типа был выявлен у Альберто Чирио - губернатора области Пьемонт на севере Италии. Об этом в воскресенье сообщило агентство ANSA.
По его данным, политик чувствует себя хорошо и планирует работать из дома. Отмечается, что Чирио уже принял необходимые меры, касающиеся обследования контактировавших с ним в последнее время людей.
Случаи заражения выявлены во всех регионах Италии, однако эпицентрами по-прежнему считаются области Ломбардия и Венето. Анализ на коронавирус сдали все члены областного совета Ломбардии, где было выявлено заражение у одного из советников, а также помощницы губернатора. Кроме того, среди инфицированных в Италии уже есть мэры двух городов. В субботу лидер входящей в правящую коалицию Демократической партии Италии и губернатор области Лацио Никола Дзингаретти также заявил, что его тест на коронавирус дал положительный результат.
Согласно последним сведениям, общее число заразившихся в стране составляет 5883, умерли 233 человека.