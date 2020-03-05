Губернатор итальянской провинции заразился коронавирусом

Коронавирус нового типа был выявлен у Альберто Чирио - губернатора области Пьемонт на севере Италии. Об этом в воскресенье сообщило агентство ANSA.

По его данным, политик чувствует себя хорошо и планирует работать из дома. Отмечается, что Чирио уже принял необходимые меры, касающиеся обследования контактировавших с ним в последнее время людей.