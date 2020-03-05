Три новых случая заболевания коронавирусом в России

Три новых случая заболевания коронавирусом зарегистрированы в России, все заразившиеся россияне посещали в последние две недели Италию, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией, передает РИА Новости.

"За последние сутки в России зарегистрировано три случая коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации - один случай в Калининградской области, один случай в Белгородской области, один случай в Московской области", - говорится в сообщении.

По данным эпидемиологического расследования установлено, что все граждане посещали Италию в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке.