Полиция пресекла акцию феминисток в центре Баку
Руководитель пресс-службы Министерства внутренних дел Эхсан Захидов прокомментировал попытку проведения незаконной акции женщин в центре города, передает Report.
Согласно информации, группа женщин-феминисток попыталась провести акцию в центре города, однако сотрудники полиции пресекли эту попытку.
«Эти женщины, которые называли себя феминистками, несмотря на официальное предупреждение, попытались собраться в общественных местах.
Попытка была пресечена правоохранительными органами и в итоге группа людей была удалена с территории. В ходе этого серьезных нарушений зарегистрировано не было, никто не задержан, а также нет пострадавших», - сказал представитель МВД.