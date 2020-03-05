Эрдоган пригрозил односторонними действиями в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил, что Анкара готова предпринять односторонние действия в районе сирийской провинции Идлиб в случае, если Россия откажется выполнять собственные обязательства по этой проблеме. Об этом в воскресенье, 8 марта, сообщает агентство «Анадолу».

По словам турецкого лидера, Анкара добивается только возвращения в свои дома 3,6 миллиона сирийских беженцев с территории Турции. Он заявил, что страна согласна с любым решением, которое обезопасит границы Турции и население Идлиба. При этом Эрдоган подчеркнул, что турецкая сторона не покушалась на территориальную целостность соседней Сирии.

5 марта президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган заключили соглашение, согласно которому в Идлибской зоне деэскалации вступил в силу режим прекращения огня.