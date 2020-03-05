Пограничники пресекли провокацию армян

8 марта в 14:00 пограничные боевые пункты Государственной пограничной службы в направлении села Гушчу Айрым Газахского района были обстреляны из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок подразделениями ВС Армении, расположенными рядом с селом Воскепар в Ноемберянском районе Армении. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе ГПС.

Согласно информации, провокация армянских подразделений войск была предотвращена и ответным огнем пограничных боевых пунктов огневые точки противника были подавлены.