Нетаньяху предложил провести конференцию по коронавирусу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил мировым лидерам провести телефонную конференцию по коронавирусу, пишет ТАСС со ссылкой на канцелярию политика.

«За последние 72 часа я пообщался со многими мировыми лидерами и выступил с инициативой провести на предстоящей неделе телефонную конференцию, чтобы обсудить взаимную помощь», — сказал Нетаньяху.

По мнению политика, мир охвачен пандемией, даже если об этом еще не объявили на официальном уровне.

По данным израильского Минздрава, в стране зарегистрировано 25 случаев заражения коронавирусом. Один человек находится в тяжелом состоянии.