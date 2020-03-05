Дмитрий Рой, автор haqqin.az 20:02

Экономические потери, отмена массовых мероприятий, рост числа заболевших за пределами Китая – далеко не полный перечень последствий вспышки COVID-19 для всего мира. Но человечество не сдается. На данный момент во всем мире зафиксировано 104 тысячи случаев заражения коронавирусом, из них свыше 3480 человек умерли, согласно данным ВОЗ, собранным на основе информации, предоставленной правительствами различных стран.

Большая часть летальных исходов была зафиксирована в Китае, однако сейчас люди умирают от заболевания и за пределами КНР. Наибольшее количество смертей в Италии, где от коронавируса умерли 233 человека, следом идет Иран со 124 случаями, а на третьем месте Южная Корея – 42 летальных исхода. О появлении коронавируса сообщили 90 стран. За последние сутки о первых случаях сообщили Колумбия, Коста-Рика, Камбоджа, Мальта и Парагвай. Плохие новости для экономики не думают заканчиваться: согласно отчету о торговле, опубликованному в субботу, китайский экспорт значительно сократился в первые два месяца 2020 года, а импорт замедлился, так как меры, предпринимаемые для сдерживания вспышки, вызвали значительные нарушения в работе компаний, глобальных цепочках поставок и экономической активности. В прогнозе экспертов агентства Bloomberg, опубликованном 7 марта, утверждается, что из-за эпидемии коронавируса мировая экономика может потерять до 2,7 трлн долларов США, что эквивалентно внутреннему валовому продукту Великобритании.

Продолжает вызывать тревогу и ситуация в Иране. В связи с быстрым распространением коронавируса нового типа в нескольких городах северной иранской провинции Гилан объявлен самый высокий уровень эпидемиологической угрозы. Гилан, находящаяся в 200 километрах к северу от столицы страны Тегерана, расположена на побережье Каспийского моря и является самым популярным туристическим направлением у иранцев. Больницы в Гилане переполнены и срочно нуждаются в медико-техническом оснащении, утверждает депутат иранского парламента Голам Али Джафарзаде. Он поставил под сомнение официальное число умерших от коронавируса в Иране - 107 человек по состоянию на четверг, 5 марта. Депутат предполагает, что жертв больше. Его коллега, недавно избранный в парламент Мохаммад Али Рамезани из провинции Гилан, уже скончался от этой болезни. Коронавирус обнаружен у первого вице-президента Ирана Эсхака Джахангири, он госпитализирован. Мало нам печали с вирусом – так еще и техногенный фактор. Вечером 7 марта в городе Цюаньчжоу в провинции Фуцзянь на востоке Китая обрушилось здание отеля Xinjia Express. Как сообщается, в последние недели отель использовался в качестве изолятора для людей, контактировавших в свое время с больными коронавирусом.

Спасатели извлекли из-под обломков 42 человека. 4 человека погибли, 4 получили тяжелые ранения (один из них в критическом состоянии). По данным правительственного новостного агентства Синьхуа, на первом этаже здания проводились ремонтные работы. На данный момент ученые разработали несколько вариантов вакцины и уже тестируют их эффективность на животных. Если тесты пройдут успешно, следующий этап - испытания на людях - может начаться уже в этом году. Но даже если ученым удастся закончить создание рабочей вакцины до конца нынешнего года - для ее запуска в массовое производство нужно немало времени. Словом, пока лучший способ оградить себя от опасности - соблюдение правил гигиены. Ну а пока одни массово скупают медицинские маски, другие шутят над вирусной паникой, создавая различные мемы в соцсетях. Кажется, коронавирусные шутки распространяются между людьми гораздо быстрее, чем китайская эпидемия.

Врачи-психотерапевты объясняют это тем, что «внутри каждой шутки человек пытается найти для себя какой-то ресурс, чтобы отгородиться от проблемы или глобальной угрозы». Некоторые из них вообще считают, что за ироничным обесцениванием внешних угроз может стоять страх потери контроля над ситуацией и ощущение беспомощности. Таким образом, шутки помогают справиться с напряжением. Плох, конечно, психотерапевт, который не может «все мозги разбить на части, все извилины сплести», но как по мне – так тем человек и силен, когда даже в страшные минуты может улыбнуться, укрепляя себя и поддерживая дух в других. «Теща долго радовалась турпутевке в Китай. Таких внезапных подарков зять никогда еще не делал», – этот анекдот в разгар эпидемии вызывает добрую улыбку у каждого россиянина.

Иранские врачи и медсестры танцуют, чтобы поднять настроение пациентам в карантине. И появившиеся в сети видеоролики танцующих медиков набрали сотни тысяч лайков и положительных комментариев. Некоторые врачи не остановились на достигнутом и начали играть романтичные песни о «глазах, полных слез» под гитару. Врачи в Китае - стране, наиболее пораженной коронавирусом, - тоже умеют радоваться выздоровлению пациентов. А китайские соцсети полны мемов про коронавирус. Во Вьетнаме вирусное видео о борьбе с «короной» выпустило само министерство здравоохранения.