В Бишкеке феминистки не смогли провести марш. Сначала им пыталась помешать группа неизвестных, а затем их задержали милиционеры, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Начало акции было запланировано на полдень, однако в самый ответственный момент подготовки на площади Победы появилась группа из 30 человек, которая попыталась разогнать марш. Из-за возникшей потасовки на место были вызваны полицейские.

С людьми на площади, вне зависимости от убеждений, они не церемонились. В специально подготовленных автобусах за считанные минуты оказались почти все участники марша и их оппоненты. Всего было задержано около ста человек.

Причину задержания правоохранители не объяснили.