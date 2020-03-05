Начальник Генштаба итальянской армии заразился коронавирусом

По его данным, Фарина сообщил об этом сам, добавив, что чувствует себя хорошо. В настоящее время он находится в одиночной палате в госпитале.

Случаи инфицирования зафиксированы во всех регионах Италии, однако эпицентрами по-прежнему считаются области Ломбардия и Венето. Анализ на коронавирус сдали все члены областного совета Ломбардии, где было выявлено заражение у одного из советников, а также у помощницы губернатора. Кроме того, среди инфицированных уже числятся губернаторы областей Лацио и Пьемонт и мэры двух городов.

На фоне принятых правительством дополнительных мер по предотвращению распространения коронавируса, что предполагает фактическую изоляцию нескольких районов на севере Италии, в южных областях введен 14-дневный карантин для всех, кто приехал оттуда.