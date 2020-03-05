Сегодня состоялись два матча азербайджанской футбольной Премьер-лиги, которые закрыли 20-й тур чемпионата.

«Карабах» со счетом 2:0 обыграл «Кешля». В игре, проходившей на ASK Arena, счет был открыт на 31-й минуте Абделлой Зубиром. Второй гол на 87-й минуте забил Филип Озобич.

Таким образом, «Карабах» не позволил «Нефтчи» сократить отставание по итогам этого тура. Разрыв между 1-м и 2-м местом остался таким же, каким и был до 20-го тура, – 8 очков.