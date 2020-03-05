Премьер-лига: «Карабах» выиграл и не дал «Нефтчи» приблизиться к себе ВИДЕО
Сегодня состоялись два матча азербайджанской футбольной Премьер-лиги, которые закрыли 20-й тур чемпионата.
«Карабах» со счетом 2:0 обыграл «Кешля». В игре, проходившей на ASK Arena, счет был открыт на 31-й минуте Абделлой Зубиром. Второй гол на 87-й минуте забил Филип Озобич.
Таким образом, «Карабах» не позволил «Нефтчи» сократить отставание по итогам этого тура. Разрыв между 1-м и 2-м местом остался таким же, каким и был до 20-го тура, – 8 очков.
В другом матче дня «Сабаил» дома уступил «Зиря» со счетом 1:3. «Зиря» благодаря этому успеху поднялась на 5-е место, опередив «Сабах».
Вчера, напомним, «Нефтчи» разгромил «Сабах» - 4:0, а «Габала» - «Сумгаит» - 5:0.
Турнирное положение:
1. «Карабах» - 45 очков (20 матчей)
2. «Нефтчи» - 37 (20)
3. «Кешля» - 30 (20)
4. «Сумгаит» - 23 (20)
5. «Зиря» - 23 (20)
6. «Сабах» - 21 (20)
7. «Сабаил» - 20 (20)
8. «Габала» - 19 (20).