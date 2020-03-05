Об этом пресс-служба Офиса генпрокурора Украины написала на странице в Facebook.

«Работу международной следственной группы по расследованию катастрофы самолета рейса, в результате которой погибли 298 гражданских лиц, продолжено. В JIT (Joint Investigation Team – Совместная следственная группа) входят представители правоохранительных органов пяти стран: Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии», – сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что 8 марта 2020 в Амстердаме согласовали и утвердили обновленный список членов Совместной следственной группы от Украины. Так, согласно сообщению, от Офиса генерального прокурора в JIT вошли 4 представителя, а возглавил группу заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений. Также пресс-служба написала, что такой высокий уровень в украинской группе обеспечен впервые.