Власти Швейцарии оставили открытой только для работников и товаров границу с северными регионами Италии, в которых ранее был введен карантин из-за коронавируса, говорится в заявлении, опубликованном на сайте швейцарского правительства.

Как отмечается, речь идет о соседних с италоязычным кантоном Тичино областях. Власти Швейцарии приняли решение, что не будут препятствовать проезду на свою территорию жителей Италии, которые работают в Конфедерации. А также не будут запрещать швейцарцам работать в закрытых регионах Италии. Граница также остается открытой для перевозки товаров.

При этом на обычных швейцарцев распространяется требование не приезжать в итальянские регионы, которые были закрыты на карантин. Для отслеживания соблюдения предписаний итальянских властей по обеим сторонам границы будет установлен контроль и созданы специальные зоны безопасности.