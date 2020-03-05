Израиль может ввести карантин для приезжающих из всех стран

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что если будут предприняты новые шаги относительно карантина по коронавирусу для возвращающихся из-за границы, то это коснется всех стран, сообщает РИА Новости.

"Касательно вопроса о карантине... Если мы предпримем ещё шаги, они коснутся всех стран", - сказал Нетаньяху в ходе пресс-конференции, отметив, что это "тяжёлое решение".

"Мы не говорим о том, чтобы закрыть наши границы. Мы говорим только о необходимости карантина для тех, кто прибывает - для израильтян и иностранцев", - добавил он.

Ранее Минздрав Израиля призвал граждан отказаться от полетов в Италию, а также взвесить необходимость посещения других стран из-за коронавируса. Вернувшимся из Италии израильтянам предписано пройти двухнедельный карантин дома.