Зараженный коронавирусом японец специально заражал людей

В Японии зараженный коронавирусом мужчина пошел в бар, чтобы распространять инфекцию, передает Tokio Reporter.

После положительного текста на коронавирус медики отправили мужчину домой. Заболевший сказал родным, что поедет в бар, чтобы заразить других. Он посетил два заведения и в одном из них сообщил персоналу, что заражен. Те вызвали полицию, но мужчина уже уехал.

В барах проводится стерилизация. Сотрудники и посетители проходят тесты на коронавирус.