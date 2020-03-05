Писать о распространении инфекции сложно уже хотя бы потому, что информация меняется буквально каждую минуту. Поэтому можно дать приблизительные цифры: из ста тысяч инфицированных около 56 тысяч выздоровели, больше 3400 умерли. Львиная доля приходится на Китай, где заболели свыше 80 тысяч человек. Но по мере того, как в Китае понемногу заболеваемость спадает, все больше случаев в других странах. За пятницу первые случаи болезни обнаружены в Ватикане, Сербии, Словакии, ЮАР, Сенегале, Камеруне, Того и Перу.

Пятница 6 февраля стала днем, когда эпидемия вышла на новый уровень. Количество выявленных зараженных во всем мире составило сто тысяч, и эта цифра продолжает расти.

Самым заразным очагом в последнее время оказывается Италия. Поразительно, но в Пекине выявлены случаи инфицирования от людей, прилетевших в Китай из Италии: вирус вернулся на родину. Другой источник – Иран. В китайской провинции Ганьсу выявили 11 человек, след эпидемии от которых ведет именно в Иран.

В Иране, где официальное число больных составило 3,5 тысячи, умер от коронавируса советник министра иностранных дел Хуссейн Шейхолеслам. Всего погибли от эпидемии больше ста человек, но в эту цифру мало кто верит.

Собственно, и в Китае, где обещают до конца марта победить вирус, большой веры властям нет. Во время визита в провинцию Ухань вице-премьера Сун Чунлань случилось невероятное: когда местные власти водили высокую гостью по улицам города, люди из окон высовывались и кричали: «Вранье!» Для Китая, где проявления нелояльности к власти чрезвычайно редки, это исключительный случай. Так жители города, пострадавшего больше всего от эпидемии, хотели донести до чиновницы из Пекина, что все обстоит не так прекрасно, как ей пытаются внушить местные власти.

Удержать эпидемию под контролем становится все сложнее. Так, в США оказался инфицированым сотрудник стадиона в Сиэтле, который принимал участие в обеспечении матча по американскому футболу. В Новой Зеландии заболевший сходил на концерт рок-группы.

На фоне страхов умудрились еще больше рассориться Япония и Южная Корея: японские власти распорядились отправлять на двухнедельный карантин всех, кто прибывает из Южной Кореи. Корейцы пообещали ответить тем же. Но закрытие границ становится общей практикой. Индия распорядилась аннулировать выданные с 3 марта визы и больше не выдает новых для тех, кто хочет въехать из Италии, Ирана, Южной Кореи и Японии. Отменена торжественная церемония награждения в Болливуде – индийский аналог Оскара.

Знаковым оказалась пятница и для мировой экономики. Несмотря на снижение процентной ставки Федеральной резервной системой, просел индекс Доу Джонса на 3,6%. Для акций авиационных компаний падение составило 8,6%. Британская лоукост авиакомпания Flybe объявила о банкротстве и отменила все рейсы. О сокращении вдвое полетной активности заявила Lufthansa. Еще непонятны последствия, которые ждут British Airways: у двух ее сотрудников был обнаружен вирус.

В пятницу же произошло рекордное, на 8%, падение цен на нефть: цена на баррель Brent опускалась до 45,5 долларов.

Все это свидетельство если еще не паники, то обоснованного опасения, что удар по мировой экономике окажется серьезнее, чем ожидалось раньше. Аналитики S&P Global Ratings прогнозируют сокращение роста китайской экономики до 4,8% вместо ожидавшихся 5,7%. Экономика Австралии замедлится до 1,2% по сравнению с 2,2% годом раньше. Япония потеряет 0,5%, Южная Корея – 1%. Экономика Гонконга сократится на 0,8%.

Азиатский банк развития предрекает падение мирового ВВП в диапазоне от 0,1% до 0,4%.

Президент Трамп продолжает излучать уверенность и спокойствие, уверяя, что скоро эпидемия закончится. Между тем в США она, похоже, только начинается: зафиксировано больше 230 случаев, и это, судя по всему, только начало. Глава Белого дома выделил 8,3 миллиарда долларов на чрезвычайные противоэпидемические меры, и одно это свидетельствует, что дело обстоит серьезнее, чем уверяет американский президент, для которого проблемы в экономике закроют дорогу ко второму сроку.