Против Новруза Фарзизаде было возбуждено уголовное дело по статье 126.1 (Преднамеренное причинение тяжкого ущерба здоровью) УК Азербайджана и в его отношении применена мера пресечения в виде ареста.

Инцидент произошел 19 августа прошлого года у дверей поминального зала «Хатира» в Сумгаите. Молодой человек избил 51-летнего Маила Фарзиева, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате побоев мужчина ослеп на один глаз.

На суде Фарзизаде заявил, что у него ранее были нормальные отношения с дядей, однако потом этот человек долго лечился в психиатрической лечебнице от неврозов и, употребляя алкоголь, стал полностью терять контроль над собой. Он оскорбляет всех, кто рядом, из-за чего нередко возникали скандалы между родственниками и знакомыми семьи.

«Мой дядя находится на учете в психиатрическом диспансере. Когда он пьет, то становится практически невменяемым – всех ругает, не разбирая, кто перед ним – пожилой человек или подросток. Все это не раз приводило к нехорошим последствиям», - заявил обвиняемый.

Новруз Фарзизаде рассказал, что раньше он вместе с дядей жил в Сумгаите, но после того как умер его отец, они переехал на дачу в поселок Джорат. Но в Сумгаите они часто бывали, чтобы проведать друзей и знакомых. И когда приехали в очередной раз, дядя как-то раздобыл алкоголь и, опьянев, стал выкрикивать ругательства в адрес прохожих.

«Я пытался успокоить дядю. Говорил ему, чтобы прекратил оскорблять всех нецензурной бранью, предупреждал, что прежние соседи жалуются на него. Но он решил со мной подраться, стал толкаться и размахивать кулакми. Я не выдержал – достал из кармана нож и, не открывая лезвие, стал бить им по голове и лицу дяди. Потом подбежали соседи и оттащили меня от него», - признался обвиняемый.

Потерпевший Маил Фарзиев заявил, что отсидел 9 лет за разные преступления, а потом лечился от невроза в психиатрической больнице. В день инцидента он отправился в свой старый двор, где выпил пиво в кафе. Затем встретил знакомых и остановился поговорить с ними.

«Позже мне рассказали, что я пьяным всех ругал и Новруз избил меня ножом. Когда я пришел в себя, то почувствовал, что у меня очень сильно болит левый глаз. Поехал в Национальный центр офтальмологии, где мне сделали операцию. Сейчас этим глазом я не вижу», - заявил потерпевший.

Судебный процесс продолжается.