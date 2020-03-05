Италия вышла на первое место в мире по смертности от коронавируса

Италия занимает первое место в мире по смертности от коронавируса, погибает каждый 20-й зараженный, следует из статистической сводки, подготовленной РИА Новости.

В воскресенье число погибших в Италии резко выросло - до 366 человек (4,96% из 7,3 тысячи зараженных).

На втором месте по уровню смертности Иран (2,96%), на третьем Китай (3,83%).

В США выявлены пока только 472 заражения, но скончались уже 19 человек (4,03%).

Наименьшая смертность среди неблагополучных по коронавирусу стран - в Южной Корее, там умирают 0,68% зараженных.