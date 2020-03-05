Эльнур Мамедов, отдел экономики 00:09

В последние дни в Азербайджане идут острые дискуссии о необходимости развития альтернативной и возобновляемой энергетики. Эту инициативу президента Ильхама Алиева поддержал и haqqin.az, начав исследовательскую работу на основе которой были опубликованы несколько аналитических выкладок. Но события, происходящие на мировом нефтяном рынке, ясно показывают, что списывать нефть со счетов еще рано. Одной из крупнейших сфер глобальной экономики, наиболее пострадавшей от нового короновируса, стала нефтянка. Чтобы не допустить дальнейшего снижения цен на нефть, нефтедобывающие страны решили пойти на испытанный метод – снижение добычи. Но министры стран ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о продлении ограничений на добычу нефти. Согласно тексту коммюнике по итогам заседания министров, участники соглашения продолжат консультации в рамках хартии о сотрудничестве стран - производителей нефти для стабилизации рынка. А министерский комитет по мониторингу исполнения сделки продолжит работу по анализу рыночных условий, уровню добычи нефти и другим вопросам.

Рекомендации по дополнительному сокращению добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года, которые поддержал и Азербайджан, Россия не приняла, настаивая на продление сделки только на второй квартал. Таким образом, страны ОПЕК+ не смогли договориться ни о дополнительном сокращении, ни о продлении сделки на текущих условиях. В результате с 1 апреля 2020 года действие ограничений заканчивается. Но неуправляемый, хаотичесчкий нефтяной рынок обещает лишь еще больший урон этой сфере и глобальной экономике в целом. Сотрудничество России и Саудовской Аравии привело по существу к образованию новой организации ОПЕК+, которая в течение трех лет сдерживала спад нефтяных котировок. Но теперь Москва выходит из игры, надолго ли? Недовольство российской стороны долгим сдерживанием добычи проявлялось еще в прошлом году, об этом открыто заявил президент компании «Роснефть» Игорь Сечин. По его расчетам выходило, что Россия больше теряет от снижения объемов добычи нефти, чем от стабилизации цен на нее. Российские нефтяники в феврале текущего года высказывались против дополнительного сокращения добычи, похожую позицию занял и президент Владимир Путин. На совещании с нефтяными компаниями он отметил важность сделки ОПЕК+, но заявил, что Россию устраивают текущие цены на нефть и накопленные резервы позволят исполнить бюджетные и социальные обязательства даже при ухудшении ситуации. И вообще Москва и остальные страны придерживаются полярно противоположных мнений насчет будущего нефти. Так, прогноз Международного энергетического агентства (МЭА) о росте мирового спроса на нефть недавно был снижен до самого низкого уровня за десятилетие. Как заявил глава агентства Фатих Бироль, прогноз также может быть снижен в дальнейшем из-за воздействия вспышки коронавируса. МЭА зарегистрировало самый низкий рост спроса на нефть за последние 10 лет. В целом к 2020 году МЭА понизило прогноз роста мирового спроса на 365 тыс. баррелей в день - до 825 тыс. баррелей в день.

Но вот министр энергетики России Александр Новак, демонстративно покинувший заседание в Вене, считает, что в ближайшие двадцать лет в мире сохранится углеводородная экономика. Более того, потребность в нефти будет расти. Многие, мол, переходят на электромобили и подобные средства. Но это не значит, что они откажутся от нефти, ведь электроэнергию для таких автомобилей необходимо производить, для чего используется либо газ, либо уголь, либо такие возобновляемые источники, как ветер, солнце или гидрогенерация. Но министр, видимо, говорил только о сегодняшнем дне, когда доля углеводородов в мировом энергобалансе составляет 85%, без учета происходящих изменений. И его понять нетрудно, Россия имеет запасы нефти на 30 лет, газа на 100 лет. Правда, есть в России и отличные взгляды. К примеру, совладелец «Лукойла» Леонид Федун считает, что потери страны из-за распада сделки ОПЕК+ ежедневно составят от 100 до 150 млн. долларов. Такая цифра получается при объеме российского экспорта в 5 млн баррелей в день и ожидаемом падении цены на нефть с 60 долларов при сохранении сделки до примерно 40 долларов за баррель.