Эрдоган анонсировал тендер на проект канала "Стамбул"

"В связи с проектом канала "Стамбул" мы провели все виды исследований, включая геологические и гидрологические, изучили прогнозы по землетрясениям. Более 200 ученых из 11 университетов и 34 отраслей изучили этот проект. Мы решительно настроены по вопросу его реализации, в ближайшее время будет объявлен тендер", - сказал Эрдоган, выступая в Стамбуле. Трансляцию вел телеканал NTV.

Впервые о возможности создания нового канала, который соединит Черное и Мраморное моря, Эрдоган заявил в 2011 году, будучи тогда премьером Турции. Проект строительства новой морской артерии в обход Босфора в случае его реализации станет крупнейшей инфраструктурной инициативой в истории Турции и позволит резко уменьшить транспортную нагрузку на Босфор. Министр транспорта и инфраструктуры страны Джахит Турхан говорил, что доходы от эксплуатации канала ожидаются в размере 1 миллиарда долларов в год.