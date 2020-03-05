Глава Португалии проведет две недели на карантине

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза решил отменить все мероприятия на две недели и отправился на это время в добровольный карантин на фоне распространения нового коронавируса, говорится в заявлении его офиса.

Отмечается, что недавно президент страны принял у себя группу учащихся из школы, которую впоследствии закрыли из-за обнаружения коронавируса COVID-19 у ученика. При этом зараженный ребенок и его одноклассники президентский дворец не посещали.

"Президент Республики несмотря на то, что у него нет симптомов заражения вирусом, решил отменить всю свою публичную деятельность …на ближайшие две недели. Это же коснется запланированных поездок за границу", - указывается в заявлении.

За состоянием здоровья 71-летнего главы государства будут наблюдать врачи. Президент, несмотря на карантин, будет продолжать работать в резиденции.

По данным главного управления здравоохранения, на данный момент в Португалии выявлено 30 случаев заражения новым коронавирусом.