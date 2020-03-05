Федерация гимнастики Азербайджана и Центр Гейдара Алиева представили совместный фотопроект с участием сильнейших гимнастов и гимнасток страны.

Фотосессия под названием «Нарисуй свою мечту» демонстрирует, насколько близки гимнастика и искусство, а также ставит цель популяризации спортсменов и представляемых ими дисциплин.

Почему проект называется «Нарисуй свою мечту»? Авторы идеи считают, что за каждым крупным спортивным успехом стоит многолетняя маленькая мечта. Эта мечта воплощается спортсменами в жизнь и превращается в овации, звучащие на крупных спортивных аренах.

В фотопроекте приняли участие Сияна Василева, Марьям Сафарова, Зейнаб Гумматова, Дарья Сорокина, Гюллю Агаларзаде, Елизавета Лузан, Нарын Гурбанова, Зохра Агамирова, Арзу Джалилова, Нармина Самедова, Сельджан Махсудова, Марина Некрасова, Имран Имранов, Сеймур Джафаров, Михаил Малкин.