Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 02:35

Накануне небольшая группа так называемых азербайджанских феминисток во главе с бывшим кандидатом в депутаты Рабией Мамедовой провела акцию протеста на старой многолюдной бакинской площади Парапет, которую с позднесоветских времен называют площадью Фонтанов. Парапет – излюбленное место всеобщих народных гуляний. И все маргинальные сектальные организации, включая нацдековскую оппозицию, тщетно пытаются прорваться именно на эту излюбленную бакинцами площадь. Не только для привлечения внимания. Но и для того, чтобы создать эффектную картинку всенародной акции возмущения и протеста. Набившая оскомину политтехнология – протестующие втираются в толпу, выкрикивая среди ничего неподозревающих прохожих обывателей лозунги и проклятья. А полицию, пресекающую незаконную акцию, вынуждают оцеплять сутолоку. Как понять и разобраться – кто случайный прохожий, а кто участник неразрешенной акции?!

Нежданно-негаданно всплывшие на Парапете девчата – носители так называемого помадного феминизма, третьей безобразной волны защитниц гендерного равноправия. Хотя саму Рабию Мамедову в общем-то можно отнести к представительницам второй волны, которые решительно отвергают проявление женственности. Рабию запросто можно перепутать с накаченным мужиком из далекой периферии. И вот над головой этого грубого мужеподобного создания раскрывался главный слоган участниц акции: «Кому хочу, тому даю». Вы все поняли?! В центре патриархальной мусульманской столицы с традиционалистскими устоями появляются странные помадные феминистки с лозунгами свободного сексизма. Типичная примитивизация социальных фреймов. И вот эти сторонницы Мишеля Фуко – отца-основателя сексуального феминистского движения, обращают свой гнев в отношении власти. А как же иначе, ведь согласно теории Фуко – источником политической борьбы является сексуальность. Бредовые идеи Фуко впоследствии получили вторую жизнь в теоретических изысканиях британки, социолога Кэтрин Хаким. Социолог пошла еще дальше француза-философа, предложив женской части планеты новую дефиницию – эротический капитал. То есть согласно умозаключению Хаким, женщина в своей политической деятельности и борьбе за власть должна в первую очередь использовать природные данные и сексуальную привлекательность. В первых рядах участников акции протеста шла супруга зампредседателя Народного Фронта Азербайджана Зюмрюд Ягмур. И вот рядом с ней, какая-то молодая девчонка подняла такой плакат: «Не буду воспитывать ребенка, а загуляю по ночам». Вы только представьте себе масштаб морального разложения и распущенности! Столь же аморальный плакат – не будем углубляться в бездну невежества и нравственного одичания, несла в руках еще один недавний кандидат в депутаты от оппозиции Вафа Нагиева…

И эта безобразная сцена была приурочена к всемирному дню женщин 8 марта. Какое отношение имеет помадный феминизм и пропаганда сексизма к святым идеалам коммунисток Социалистического Интернационала, принесших свою жизнь жертвой на алтарь освобождения женщин, боровшихся за избирательное право и улучшение условий труда, остается догадываться. А идейным вдохновителем этого политического стриптиза являлась скандально известная в Азербайджане и за его пределами фрилансер Хадиджа Исмаилова. Конечно же, госпожа Исмаилова не может похвастаться своим эротическим капиталом, здесь природа отдохнула, однако же Исмаилова посвятила последние десять лет своей светлой жизни борьбе с псевдо-викторианскими предрассудками о порнографии. Госпожа Исмаилова всячески пыталась искоренить из общественного сознания социальную стигму, что порнография – это зло. Кстати говоря, в прошлом году Х.Исмаилова была в первых рядах феминисток. В этом году, одна из родоначальниц азербайджанского помадного феминизма транслировала акцию на своей странице в фейсбуке. Движение помадного феминизма поддержал и лидер нацдеков Али Керимли. Оппозиционер осудил невежливое отношение ошарашенных от лозунгов эмансипированных сторонниц Народного Фронта полицейских, упрекнув стражей порядка в излишней строгости нравов.

Идем дальше. Если кто-нибудь, в том числе представители правящей элиты, считают вчерашнюю акцию проявлением свободного волеизъявления юных политизированных девиц, увлеченных идеями европейской сексуальной революции сорокалетней давности, то они искренне и глубоко ошибаются. Конечно же, вопиющий глас оппозиционерок на волне зарожденного в прошлом году помадного феминизма – хорошо разработанный политический проект. Не будем голословными, и обратимся к выступлению одного из главных идейных вдохновителей цветных и социальных революций Джорджу Соросу. В конце 2017 года сам миллиардер-филантроп на своем сайте открыто признал, что за последние 30 лет потратил свыше 3 миллиардов долларов на защиту прав помадного феминизма, ЛГБТ-сообщества и секс-работников. Еще около 2.5 миллиардов долларов Сорос потратил на специальные образовательные программы, в частности в постсоветских странах и на Ближнем Востоке, утверждающие в общественном сознании идеи космополитизма и пресловутого «гендерного равенства». Кстати, теократический Израиль венгерского еврея к своим границам не допустил, чем и вызвал незаслуженную неприязнь. Все эти концептуальные разработки венгерского еврея, проклятого и на исторической родине в Будапеште, поддерживали реализацию концептуальных программ, направленных на уничтожение традиционалистских ценностей, общественной морали, семейных устоев, а также на пропаганду свободы выбора пола… и помадного феминизма, сексуального просвещения, легализации наркотиков. То есть речь идет о программе формирования легко манипулируемой глобалистской сети - удобной социальной базы среди молодежи. Наиболее активно фонды Сороса работали в этом направлении в Сербии, Киргизии, Украине, Мексике, и конечно же Грузии, да и во многих других странах. Налицо – политико-идеологическая диверсия. Речь идет о модели «Окна Овертона», предполагающей формирование на первый взгляд политически безопасных для власти дискурсов и социальных баз. И, конечно же, вроде бы политически безопасные и в некотором смысле размытые дискурсы затем перерождаются в серьезные актуальные вопросы политической повестки. Все зависит от степени и масштабов социальных изменений.

Скажем, на сегодняшний день одна из главных проблем в повестке дня – легализация несанкционированных акций протеста. Азербайджанская власть, как и другая любая цивилизованная политическая элита, исходя из требований законодательства предоставляет оппозиции специально отведенную для публичных акций протеста площадь, точнее большой стадион. Однако, оппозиция настаивает на проведении акций в центральных густонаселенных районах. Безобидные с точки зрения политической опасности и вызовов акции помадных феминисток в запрещенных местах не вызывают чрезмерной гневной реакции властей. Подумаешь, что ожидать от лозунгов с требованием разложения общественной морали. Махнули рукой, акцию не встретили в штыки. Но возникает привычка проведения таких акций в центре столицы. За последние полгода эта вторая неожиданная, но спланированная, и состоявшаяся акция протеста. Вот так весьма незаметно феминистские лозунги могут уступить место политическим и даже антиправительственным.