Цена на нефть рухнула: 33,9

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 33,4% - до $33,94 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 01:08. Об этом сообщает ТАСС. К 01:25 Brent частично отыграла свое падение, цена на фьючерсы поднялась до $35,23 за баррель.

В последний раз цена нефти находилась ниже $34 за баррель в феврале 2016 года. Стоимость апрельского фьючерса нефти марки WTI опустилась на 27,1% - до $32,48 за баррель.

Нефть падает на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса.