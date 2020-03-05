Чума XXI века: коронавирус заразил уже 101 страну

Число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире к 9 марта составляет 109 332 человек, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР. Скончались в результате инфицирования 3 820 пациентов. 61 869 смогли побороть болезнь, пишет Газета.ру.

По данным Всемирной организации здравоохранения, случаи заражения коронавирусом обнаружены в 101 стране.

По данным СМИ, китайская торговля сильно пострададала в связи со вспышкой коронавируса — импорт в страну снизился на 4%, а экспорт упал на 17,2% в долларовом эквиваленте.

Эксперты Bloomberg подсчитали, что возможный ущерб мировой экономике от эпидемии может составить $2,7 трлн. Если Китаю оперативно удастся справиться с ситуацией, влияние на мировую экономику будет сдержанным.