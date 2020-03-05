Сильное землетрясение у берегов Калифорнии

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в воскресенье у берегов американского штата Калифорния. Об этом пишет Los Angeles Times со ссылкой на геологическую службу США.

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 86 км к западу от не включенной в округ Гумбольдт территории Петролия, очаг залегал на глубине 2,2 км, передает ТАСС.

Данные о разрушениях и пострадавших не поступали.

Отмечается, что это одно из самых сильных землетрясений за последнее время.