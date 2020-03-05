Goldman Sachs: нефть может упасть до 20 долларов

Аналитики одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs считают, что сегодняшнее падение цен на нефть может продолжиться. На фоне паники на рынке баррель может подешеветь до двадцати долларов, считают они.

В банке отмечают, что ОПЕК и Россия начали нефтяную войну, и это может подтолкнуть цены черного золота к падению.

Нынешнее обрушение цен на черное золото кардинально меняет прогнозы для рынков нефти и газа, передает РИА Новости. Чтобы заставить производителей более дорогой нефти снизить добычу, производители с менее высокими издержками будут наращивать поставки, считают в Goldman Sachs.

Кроме того, на нефтяной рынок огромное влияние оказала эпидемия коронавируса COVID-19.

Также из-за разных взглядов участников сделки ОПЕК+ на состояние рынка переговоры по сокращению добычи нефти были сорваны. Саудовская Аравия допускает повышение добычи нефти до 12 миллионов баррелей в сутки против нынешних 9,7.

В настоящее время нефть марки Brent продается по 31,43 доллара за баррель, марки WTI — 30,27 доллара за баррель. В США фьючерсы и цены на нефть на электронных торгах упали на 21 процент.