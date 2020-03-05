Названы главные экспортеры оружия в мире

С 2015 по 2019 годы объем мировой торговли оружием вырос на 5,5% по сравнению с периодом 2010-2014 годов. Основными экспортерами вооружений остаются США и Россия, следует из отчета Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ).

Согласно докладу, доля военного экспорта США за пять лет выросла на 23% и составила 36% от всего объема. Поставки вооружений осуществлялись в 96 стран, в основном на Ближний Восток — Саудовскую Аравию, которая стала крупнейшим импортером в мире.

Доля военного экспорта России за последние пять лет составила 21% от мирового объема. За этот период российское оружие приобрели 47 стран. 55% всего объема продаж пришлись на Индию, Китай и Алжир.

С 2015 по 2019 годы вырос военный экспорт Франции и Германии, составив 7,9, и 5,8% соответственно. Китай занял пятое место с показателем в 5,5%. Основными импортерами по итогам пяти последних лет стали Эр-Рияд, Индия, Египет.

Эксперты отмечают, что в ближайшие 10–15 лет Китай перегонит США.