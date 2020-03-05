В Казахстане резко вырос доллар

В обменных пунктах столицы Казахстана Нур-Султана и крупнейшего города страны Алма-Аты резко вырос курс доллара, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сайта kurs.kz.

По данным казахстанского сайта, в обменных пунктах столицы и Алма-Аты доллар покупают по 392 тенге, продают по 394 тенге. Во многих обменных пунктах продажа долларов не ведется, так как понедельник в Казахстане нерабочий день в связи с выпадением 8 Марта на воскресенье.

Как сообщили РИА Новости в одном из обменных пунктов, продажа долларов возобновится во вторник – в первый рабочий день на текущей неделе. "Доллары закончились сегодня утром. Продажа возобновится завтра, когда будет понятна ситуация с курсом", - сказала сотрудница одного из столичных "обменников". Около некоторых обменных пунктов, которые продолжают продажу долларов, наблюдаются небольшие очереди.