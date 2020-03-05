В Грузии увеличилось число зараженных коронавирусом

В Грузии зафиксировано два новых случая инфицирования коронавирусом. Как сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на сайт превенции распространения коронавируса в Грузии www.stopcov.ge, общее число инфицированных вирусом COVID-2019 в стране уже достигло 15.

По предварительной информации, два новых случая инфицирования связаны с Италией.

Согласно информации сайта, на вечер 8 марта в карантине остается 141 человек, еще 51 наблюдают врачи в клиниках.

Отмечается, что среди зараженных - сын руководителя Национального центра по контролю заболеваний Минздрава Грузии Николоз Гамкрелидзе.