Обвал рубля: Банк России приостановил покупку валюты

В ЦБ России заявили, что отслеживают ситуацию на рынке и готовы задействовать дополнительные инструменты сохранения финансовой стабильности.

Банк России решил не покупать иностранную валюту на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила в течение 30 дней, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на заявление регулятора.

Ранее сегодня при открытии торгов цена нефти Brent обрушилась почти на 30%. Вслед за черным золотом резко пошел вниз курс российской валюты, обновив минимумы 2016 года. Курс доллара к рублю на международном рынке Forex приблизился к отметке 73,5 рубля, евро устремился к 84 рублям.

«Решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти», — сообщили в Банке России, отметив, что мера распространяется как на регулярные покупки валюты, так и на реализацию покупок, отложенных в 2018 году.

ЦБ решит возобновить операции с валютой, ориентируясь на фактическую обстановку на финансовых рынках, которая будет наблюдаться в течение марта 2020 года. «Банк России отслеживает ситуацию на финансовом рынке и готов задействовать дополнительные инструменты в целях сохранения финансовой стабильности»,— подчеркнули в регуляторе.