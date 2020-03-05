Десятки дипломатов покинули Северную Корею
Северная Корея на фоне распространения вируса SARS-CoV-2 эвакуировала граждан других стран, в том числе дипломатов, в Россию. Об этом сообщает Associated Press.
По данным агентства, 2 марта Пхеньян отменил месячный карантин для сотрудников диппредставительств и разрешил им покинуть страну. В аэропорту вылета специалисты проверяли состояние здоровья пассажиров, многие люди были в медицинских масках. Точное число эвакуированных не сообщается.
Самолет авиакомпании Air Koyro доставил иностранцев во Владивосток. Представитель авиаперевозчика подтвердил РИА Новости выполнение рейса.
Далее из России на родину отправятся дипломаты из Швейцарии, Великобритании и Германии. Утверждается, что эвакуация из Пхеньяна осуществлялась по инициативе европейских дипмиссий. Эвакуация проводится в связи с усилением северокорейскими властями профилактических мер по борьбе с вирусом SARS-CoV-2, вызывающим пневмонию COVID-2019. Официально в Пхеньяне не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. Однако СМИ сообщают, что несколько тысяч человек находятся в изоляции в рамках профилактики.
На данный момент в КНДР продолжают работу 20 посольств.