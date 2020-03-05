Десятки дипломатов покинули Северную Корею

Северная Корея на фоне распространения вируса SARS-CoV-2 эвакуировала граждан других стран, в том числе дипломатов, в Россию. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, 2 марта Пхеньян отменил месячный карантин для сотрудников диппредставительств и разрешил им покинуть страну. В аэропорту вылета специалисты проверяли состояние здоровья пассажиров, многие люди были в медицинских масках. Точное число эвакуированных не сообщается.

иностранцы в международном аэропорту Пхеньяна

Самолет авиакомпании Air Koyro доставил иностранцев во Владивосток. Представитель авиаперевозчика подтвердил РИА Новости выполнение рейса. 

Далее из России на родину отправятся дипломаты из Швейцарии, Великобритании и Германии. Утверждается, что эвакуация из Пхеньяна осуществлялась по инициативе европейских дипмиссий. Эвакуация проводится в связи с усилением северокорейскими властями профилактических мер по борьбе с вирусом SARS-CoV-2, вызывающим пневмонию COVID-2019. Официально в Пхеньяне не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. Однако СМИ сообщают, что несколько тысяч человек находятся в изоляции в рамках профилактики.

На данный момент в КНДР продолжают работу 20 посольств.

1860 просмотров