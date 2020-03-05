Десятки дипломатов покинули Северную Корею

Северная Корея на фоне распространения вируса SARS-CoV-2 эвакуировала граждан других стран, в том числе дипломатов, в Россию. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, 2 марта Пхеньян отменил месячный карантин для сотрудников диппредставительств и разрешил им покинуть страну. В аэропорту вылета специалисты проверяли состояние здоровья пассажиров, многие люди были в медицинских масках. Точное число эвакуированных не сообщается.